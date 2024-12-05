Selebgram Hana Hanifah Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Kasus Korupsi di DPRD Riau

Selebgram Hana Hanifah Usai Diperiksa Terkait Kasus Korupsi di DPRD Riau (foto: Okezone/Banda)

PEKANBARU - Direktorat Reskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan terhadap selebgram Hana Hanifah. Artis cantik ini diperiksa terkait kasus korupsi di DPRD Provinsi Riau.

Memakai baju panjang berwarna hitam dengan hijab, Hana diperiksa penyidik Ditkrimsus Polda Riau. Pemeriksaan dilakukan sejak pagi hingga petang.

Setelah menjalani pemeriksaan, Hana pun keluar dari ruang penyidik ditemani seorang wanita. Dengan terburu-buru, dia langsung menuju lift. Awak media pun langsung mengejar dan mencegah pertanyaan.

Pertanyaan terkait kasus korupsi SPPD fiktif di Setwan DPRD Riau. Namun wanita berkulit kuning langsat ini enggan berkomentar.