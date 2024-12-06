10 Jembatan di Sukabumi Putus Diterjang Banjir, BNPB Bikin Portabel

10 jembatan di Sukabumi putus usai diterjang banjir dan tanah longsor (Foto : BNPB)

JAKARTA - Banjir dan tanah longsor melanda sejulmah wilayah di Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan sedikitnya sepuluh jembatan putus. Hal tersebut membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan jembatan-jembatan portabel jenis bailey.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Lukmansyah mengatakan jembatan darurat ini merupakan milik PUPR maupun Batalyon Zeni Kodam III Siliwangi.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan asesmen terlebih dahulu mana-mana saja jembatan yang rusak.

"Kami akan mempelajari kira-kira jembatan mana saja yang rusak dan harus dibangun untuk kita bisa menolong dilokasi lain," ujar Lukmansyah, Jumat (6/12/2024).

Menurutnya, rusaknya jembatan membuat sejumlah daerah terisolir hingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Karena itu, dengan adanya jembatan darurat diharapkan dapat membantu mobilisasi pengiriman bantuan hingga evakuasi.