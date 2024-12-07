Serangan Kilat Pemberontak Suriah Capai Kota Homs, Ribuan Warga Mengungsi

BEIRUT - Pasukan pemberontak Suriah mengatakan pada Jumat, (6/12/2024) bahwa serangan kilat mereka telah mencapai pusat kota Homs, yang dapat menempatkan pemberontak untuk menggulingkan kota lain yang strategis bagi pasukan Presiden Bashar al-Assad.

"Pasukan kami telah membebaskan desa terakhir di pinggiran kota Homs dan sekarang berada di temboknya," kata faksi Suriah yang memimpin serangan besar-besaran tersebut di Telegram, sebagaimana dilansir Reuters.

Kelompok Islamis, yang dulunya merupakan afiliasi Al-Qaeda yang sekarang dikenal sebagai Hayat Tahrir al-Sham (HTS), menyerukan terakhir kalinya kepada pasukan yang setia kepada pemerintah Assad di Homs untuk membelot.

Sumber militer Suriah mengatakan setiap serangan pemberontak dari utara Homs akan berhadapan dengan pasukan Hizbullah yang didukung Iran yang diposisikan untuk memperkuat pertahanan pemerintah.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, kelompok pemantau yang berbasis di Inggris, mengatakan ribuan orang telah mulai melarikan diri dari Homs pada Kamis, (5/12/2024) malam menuju wilayah pesisir Mediterania di Latakia dan Tartus, benteng pemerintah.

Seorang penduduk pesisir mengatakan ribuan orang telah mulai berdatangan ke sana dari Homs, karena khawatir pemberontak akan maju dengan cepat.

Media pemerintah Suriah melaporkan bahwa tentara sedang melakukan operasi di pedesaan Homs dengan dukungan dari angkatan udara Suriah dan Rusia, artileri, rudal, dan kendaraan lapis baja. Mengutip sumber militer, media tersebut mengatakan bahwa puluhan pemberontak tewas.