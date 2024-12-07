Mabuk saat Mengemudi Mobil, Mahasiswa di Semarang Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas

SEMARANG - Seorang mahasiswa mengemudi mobil menabrak pejalan kaki hingga tewas di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Sabtu (7/12/2024) dini hari.

Mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Semarang itu berinisial ADS (20) warga Tanah Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Polisi menyebut ketika mengemudi ADS dalam pengaruh alkohol setelah mengonsumsi miras.

"Pengaruh alkohol sehingga kurang konsentrasi saat mengemudi," kata Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang, Ipda Tri Agus Handoko kepada wartawan.

Korban insiden itu bernama Badriyah, perempuan berusia 57 tahun, warga asli Brangsong Kabupaten Kendal. Polisi menyebut ADS saat itu mengemudi mobil Daihatsu Sirion nomor polisi H 1137 TW. Mobil melaju dari utara ke selatan.