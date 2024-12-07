Advertisement
HOME NEWS JABAR

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |00:05 WIB 

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |00:05 WIB
Pesta Miras Oplosan di Indramayu, 1 Orang Tewas dan 2 Kritis 
Lokasi pesta miras oplosan (foto: Okezone/Andrian)
A
A
A

INDRAMAYU - Satu orang tewas dan dua lainnya menjalani perawatan medis, setelah diduga mengonsumsi minuman keras (miras) oplosan di Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peristiwa pesta miras itu terjadi pada Rabu, 4 Desember 2024 lalu. Puncaknya, pada Kamis hingga Jumat, 5-6 Desember 2024, tiga orang yang ikut dalam pesta miras tersebut tumbang. 

Mereka mengalami gejala khas keracunan miras oplosan yakni mual, muntah dan pusing. Korban tewas diketahui bernama Indra Gunawan (38). Dia merasa sakit dibagian dada hingga mengeluarkan darah saat buang air besar. Namun, ketika hendak dibawa ke rumah sakit, Indra Gunawan pun meninggal di kediamannya tak jauh dari TKP.

Sementara korban lain berinisial BB (27) dan RA (25) sampai saat ini dalam kondisi kritis dan masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Semua korban merupakan warga desa setempat dan masih bertetangga. 

"Kemarin tuh dia (korban meninggal) seharian diam di rumah, sekitar jam 17.00 WIB dia itu muntah-muntah terus dia tiduran, tiba-tiba keluar darah dari dubur (pas buang air besar)," ungkap Agus Maulana, salah satu keluarga korban miras oplosan yang meninggal dunia, saat ditemui di rumah duka, Jumat (6/12/2024).

 

