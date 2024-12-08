Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemberontak di Suriah Gulingkan Bashar Al-Assad, KBRI Imbau WNI Tidak Keluar Rumah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |18:54 WIB
Pemberontak di Suriah Gulingkan Bashar Al-Assad, KBRI Imbau WNI Tidak Keluar Rumah
Pemberontakan di Suriah gulingkan pemerintahan (Foto : Reuters)
A
A
A

DAMASKUS - Pemberontak telah mengumumkan rezim pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah berakhir. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah untuk tidak keluar dari rumah.

Imbauan itu disampaikan KBRI Damaskus lewat akun Instagram resminya yang dilihat pada Minggu (8/12/2024).

“KBRI Damaskus mengimbau kepada seluruh WNI di Suriah agar tetap tenang, diam di rumah masing-masing, dan tetap terhubung dengan KBRI Damaskus,” demikian bunyi imbauan tersebut.

Dalam keterangan tersebut, dilaporkan pula seluruh WNI yang berada di Suriah dalam keadaan aman.

“Hingga imbauan ini dibuat, dilaporkan bahwa seluruh WNI di Suriah dalam keadaan aman,” ujarnya.

KBRI juga mengimbau kepada seluruh WNI jika membutuhkan bantuan mendesak bisa menghubungi nomor hotline Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus (+963) 954-444-810, (+963) 983-493-426, dan (+963) 983-480-264.

Sebelumnya, Oposisi atau pemberontak Suriahpada hari Minggu (8/12/2024) mengumumkan rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assadsudah berakhir. Ini menandai kegagalan Rusia dan Iran dalam menyokong sekutu mereka.

"Saya mengumumkan kepada Anda tentang jatuhnya rezim Bashar al-Assad," kata Kepala Koalisi Nasional Revolusi dan Pasukan Oposisi Suriah Hadi al-Bahra kepada Al Arabiya.

Situasinya aman, dan tidak ada ruang untuk balas dendam atau pembalasan. Sebuah babak kelam dalam sejarah Suriah telah berakhir,” lanjut dia.

Menurutnya, lembaga-lembaga pemerintah akan melanjutkan operasi dalam waktu dua hari. ”Pengalihan kekuasaan akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata al-Bahra.

Al-Bahra juga mengatakan bahwa militer Suriah akan direstrukturisasi.

Assad, yang memerintah negara Timur Tengah itu selama hampir seperempat abad, dilaporkan Reuters telah terbang keluar dari Damaskus pada Sabtu malam untuk tujuan yang tidak diketahui. Laporan ini mengutip dua perwira senior militer rezim Suriah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189742//isis-lCu2_large.png
Serangan ISIS di Suriah: Dua Tentara AS dan Warga Sipil Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179741//menteri_investasi_arab_saudi_khalid_bin_abdulaziz_al_falih-azxN_large.jpg
Pertemuan Meja Bundar, Arab Saudi-Suriah Bahas Peluang Investasi Baru di Sektor Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3175025//ilustrasi-OlNL_large.jpg
Suriah Umumkan Hasil Pemilu Pertama Sejak Jatuhnya Rezim Bashar Al Assad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169367//ilustrasi-JCEg_large.jpg
Perkuat Hubungan, Arab Saudi Beri Hibah 1,65 Juta Barel Minyak untuk Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3162978//tki_asal_lebak_nurlaela_meninggal_di_suriah-oYf0_large.jpg
Miris! TKI Asal Lebak Meninggal di Suriah, Jenazah Tak Bisa Dipulangkan dan Keluarga Hanya Terima Rp1,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement