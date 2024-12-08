Pemberontak Suriah Kuasai Homs, Kekuasaan Presiden Assad Selama 24 Tahun Kian Terancam

AMMAN - Pemberontak Suriah mengumumkan mereka telah memperoleh kendali penuh atas kota utama Homs pada Minggu (8/12/2024) dini hari setelah hanya bertempur selama sehari. Kekuasaan Presiden Bashar al-Assad selama 24 tahun pun terancam karena pemberontak berbaris menuju ibu kota, Damaskus.

Ribuan penduduk Homs turun ke jalan setelah tentara mundur dari pusat kota.

"Assad telah pergi, Homs telah bebas" dan "Hidup Suriah dan hancurkan Bashar al-Assad," teriak penduduk Homs.

Pemberontak melepaskan tembakan ke udara dalam perayaan. Para pemuda merobek poster presiden Suriah, yang kendali teritorialnya telah runtuh dalam penarikan mundur militer yang memusingkan selama seminggu. Jatuhnya Homs memberi pemberontak kendali atas jantung strategis Suriah dan persimpangan jalan raya utama, memisahkan Damaskus dari wilayah pesisir yang merupakan benteng sekte Alawite Assad dan tempat sekutu Rusia-nya memiliki pangkalan angkatan laut dan pangkalan udara.

Penguasaan Homs juga merupakan simbol kuat dari kebangkitan dramatis gerakan pemberontak dalam konflik yang telah berlangsung selama 13 tahun. Sebagian besar wilayah Homs dihancurkan oleh pengepungan yang melelahkan antara pemberontak dan tentara bertahun-tahun yang lalu. Pertempuran itu menghancurkan pemberontak, yang dipaksa keluar.

Komandan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammed al-Golani, pemimpin pemberontak utama, menyebut penguasaan Homs sebagai momen bersejarah dan mendesak para pejuang untuk tidak melukai "mereka yang menjatuhkan senjata mereka".

Pemberontak membebaskan ribuan tahanan dari penjara kota. Pasukan keamanan pergi dengan tergesa-gesa setelah membakar dokumen mereka.