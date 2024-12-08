Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jambret Sadis Pukul Emak-Emak hingga Terkapar, Aksinya Terekam CCTV

Deni Irwansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |11:17 WIB
Jambret Sadis Pukul Emak-Emak hingga Terkapar, Aksinya Terekam CCTV
Penjabret sadis pukul perut korbannya hingga terkapar (Foto : iNews/Istiemwa)
A
A
A

MALANG - Aksi penjambretan sadis menimpa seorang emak-emak di Malang, Jawa timur. Pelaku memukul perut korban kemudian merampas perhiasan emas yang dipakai korban.

Akibat pukulan tersebut, korban pun terkapar. Pelaku kemudian kabur bersama rekannya yang telah menunggu di motor.

Peisiwa tersebut pun terekam kamera CCTV. Video rekaman penjambretan tersebut pun hadi viral di media sosial.

Tak sampai 24 jam,polisi berhasil meringkus dua orang pelaku yang ternyata adalah resedivis kasus yang sama. Dua pelaku jambret diringkus personel satreskrim Polresta Malang Kota bersama Polsek Klojen pada Jumat 6 Desember 2024, di Jalan Puter, Sukun, Kota Malang.

"Dua tersangka berinisial S warga Kebonagung dan Sg warga Sukun, merupakan residivis kasus serupa. Mereka tak segan melakukan kekerasan pada korban yang melawan," ujar Kasat Rreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Muhmmad Sholeh, Minggu (8/12/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
CCTV Viral Penjambretan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880//viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189706//viral-VDnE_large.jpg
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189561//viral-36J4_large.jpg
Viral! 2 Perempuan Berantem Rebutan Cowok, Saling Jambak saat Mendaki Gunung Talang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189512//viral-1uzv_large.jpg
Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189440//viral-D1eT_large.jpg
Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement