Jambret Sadis Pukul Emak-Emak hingga Terkapar, Aksinya Terekam CCTV

MALANG - Aksi penjambretan sadis menimpa seorang emak-emak di Malang, Jawa timur. Pelaku memukul perut korban kemudian merampas perhiasan emas yang dipakai korban.

Akibat pukulan tersebut, korban pun terkapar. Pelaku kemudian kabur bersama rekannya yang telah menunggu di motor.

Peisiwa tersebut pun terekam kamera CCTV. Video rekaman penjambretan tersebut pun hadi viral di media sosial.

Tak sampai 24 jam,polisi berhasil meringkus dua orang pelaku yang ternyata adalah resedivis kasus yang sama. Dua pelaku jambret diringkus personel satreskrim Polresta Malang Kota bersama Polsek Klojen pada Jumat 6 Desember 2024, di Jalan Puter, Sukun, Kota Malang.

"Dua tersangka berinisial S warga Kebonagung dan Sg warga Sukun, merupakan residivis kasus serupa. Mereka tak segan melakukan kekerasan pada korban yang melawan," ujar Kasat Rreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Muhmmad Sholeh, Minggu (8/12/2024).