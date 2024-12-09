Pj. Bupati Bandung Barat Apresiasi Peran TPPKK dalam Pemberdayaan Keluarga

Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir memberikan apresiasi terhadap TPPKK Kabupaten Bandung Barat atas dedikasi dan pengabdiannya (Foto: Dok Pemkab Bandung Barat)

Okezone - Penjabat Bupati Bandung Barat, Ade Zakir memberikan apresiasi terhadap TPPKK Kabupaten Bandung Barat atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Hal tersebut diungkapkan pada kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 53 Tingkat Kabupaten Bandung Barat di Novena Lembang, Rabu (6/11/2024).

Dengan tema "Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju" yang sangat relevan dengan langkah semua pihak. ia menyampaikan terimakasih kepada TPPKK KBB atas dedikasi dan pengabdiannya mensukseskan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

"PKK memiliki peran sangat penting dalam membina dan memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang holistik," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya optimis di bawah naungan TPPKK KBB, akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bandung Barat melalui upaya bersama termasuk pelaksanaan 10 program PKK. baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi keluarga.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan TPPKK diharapkan dapat semakin erat sehingga seluruh program pemerintah dapat dirasakan seluruh keluarga di Kabupaten Bandung Barat hingga ke pelosok desa," tuturnya.

Ia berharap, dengan dukungan dan komitmen bersama, PKK Kabupaten Bandung Barat bisa menjadi pelopor dalam menciptakan keluarga yang sehat, cerdas, dan berdaya. Oleh karena itu, perlu terus bergerak bersama baik melalui kegiatan langsung di lapangan maupun dengan menjalankan kemitraan yang efektif dengan berbagai pihak. (Diskominfotik KBB)





(Fitria Dwi Astuti )