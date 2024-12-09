Sadis! Suami Tusuk Dada dan Leher Istrinya hingga Tewas

BANDUNG BARAT - Ai Jenabiah, wanita berusia 33 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Kampung Lebaksaat, Desa Mukapayung, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (8/12/2024) sore. Korban ditusuk di bagian leher dan dada dengan senjata tajam oleh pelaku diduga suaminya sendiri.

Pelaku diketahui langsung melarikan diri. Sementara menurut salah seorang saksi, Robi Maulana, korban dan pelaku sempat cekcok di dalam rumahnya karena masalah handphone (HP).

Pelaku yang diduga suaminya tersebut langsung ke dapur kemudian menusukan senjata tajam ke bagian leher dan dada korban hingga tak bernyawa.

Tim Inafis Polres Cimahi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Dimas Charis Suryo Nugroho mengatakan, diduga korban tewas akibat senjata tajam di bagian leher.

Setelah dilakukan olah TKP, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk dilakukan autopsi. Saat ini, Satreskrim Polres Cimahi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga suami korban.



(Arief Setyadi )