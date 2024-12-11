Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Menko AHY: Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |21:48 WIB
Menko AHY: Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Menko AHY mengatakan pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024). 

Menko AHY menyatakan konektivitas, integrasi, dan pembangunan yang merata dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang lebih maju secara ekonomi dengan wilayah yang masih tertinggal. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur memegang peran yang terdepan sekaligus fundamental dalam mencapai tujuan tersebut.  

"Pembangunan infrastruktur harus berdampak kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi," tegas Menko AHY, seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima. 

Diketahui, Presiden Prabowo dalam sambutannya menekankan pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hal ini penting, mengingat sumber pembiayaan pembangunannya berasal dari uang rakyat. 

Selain itu, Prabowo juga meyakini infrastruktur sangat penting untuk membuka konektivitas, memperlancar arus lalu lintas, dan dengan demikian memacu pembangunan ekonomi. 

Sebagai informasi, pembangunan Flyover Arteri Madukoro dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Daerah, Ditjen Bina Marga. Menko AHY menyatakan bahwa pembangunan tersebut memiliki sejumlah manfaat seperti meningkatkan efisiensi waktu tempuh, mengurangi kemacetan, menghemat biaya operasional kendaraan dari Rp. 193.800/jam menjadi Rp74.200/jam atau hemat Rp119.600/jam, meningkatkan keamanan berkendara, dan mendukung pariwisata.

"Saya juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kementerian PU, BUMN, Pemerintah Daerah, masyarakat Semarang, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan infrastruktur ini," ujar AHY.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190714//prabowo_cek_jembatan_bailey_di_padang_pariaman-OQD3_large.jpg
Prabowo Cek Jembatan Bailey di Padang Pariaman, Rampung Dibangun dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190709//prabowo_tinjau_progres_perbaikan_jalan_lembah_anai_sumbar_usai_bencana-fQoF_large.jpg
Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar Usai Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190656//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-9hjV_large.jpg
Komisi Reformasi Polri Laporkan Kinerja ke Prabowo dengan Metode Omnibus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641//prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638//prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190634//warga_agam_menangis_saat_bertemu_prabowo-4B2W_large.jpg
Prabowo Pastikan Hunian Warga Terdampak Bencana Dibangun Layak dan Berkualitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement