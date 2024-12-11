Menko AHY: Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

Menko AHY menyatakan konektivitas, integrasi, dan pembangunan yang merata dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang lebih maju secara ekonomi dengan wilayah yang masih tertinggal. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur memegang peran yang terdepan sekaligus fundamental dalam mencapai tujuan tersebut.

"Pembangunan infrastruktur harus berdampak kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi," tegas Menko AHY, seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima.

Diketahui, Presiden Prabowo dalam sambutannya menekankan pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hal ini penting, mengingat sumber pembiayaan pembangunannya berasal dari uang rakyat.

Selain itu, Prabowo juga meyakini infrastruktur sangat penting untuk membuka konektivitas, memperlancar arus lalu lintas, dan dengan demikian memacu pembangunan ekonomi.

Sebagai informasi, pembangunan Flyover Arteri Madukoro dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Daerah, Ditjen Bina Marga. Menko AHY menyatakan bahwa pembangunan tersebut memiliki sejumlah manfaat seperti meningkatkan efisiensi waktu tempuh, mengurangi kemacetan, menghemat biaya operasional kendaraan dari Rp. 193.800/jam menjadi Rp74.200/jam atau hemat Rp119.600/jam, meningkatkan keamanan berkendara, dan mendukung pariwisata.

"Saya juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kementerian PU, BUMN, Pemerintah Daerah, masyarakat Semarang, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan infrastruktur ini," ujar AHY.



(Angkasa Yudhistira)