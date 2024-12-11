Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Uji Coba Makan Sehat Bergizi, Pangdam I/BB Tanya Siswa SD: Enak Gak Makanannya?

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |21:30 WIB
Uji Coba Makan Sehat Bergizi, Pangdam I/BB Tanya Siswa SD: Enak Gak Makanannya?
Pangdam I BB Mayjen TNI Rio Firdianto (foto: dok ist)
A
A
A

DELI SERDANG - Kodam I/BB melaksanakan uji coba makan sehat bergizi yang digelar di SDN Jati Sari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada Selasa 10 Desember 2024. Kegiatan ini ditinjau langsung Pangdam I/BB, Mayjen TNI Rio Firdianto bersama Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Wirya Alrahman beserta rombongan.

Kepada beberapa siswa, Pangdam menyempatkan untuk bertanya. "Enak gak makanannya?" Spontan dijawab enak oleh para siswa itu.

Suasana pun jadi tambah akrab. Beberapa siswa malah mengaku belum sarapan dari rumah. "Senang kali dapat makan. Banyak lagi (lauk-nya)," ungkap seorang siswa. 

Sebanyak 296 siswa di sekolah ini mendapat paket makan sehat bergizi yang disiapkan Kodam I/BB melalui  Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB. 

Pangdam menjelaskan, uji coba ini untuk melihat apa kekurangan dari menu yang disediakan, sehingga saat pelaksanaan pada 2 Januari 2025 nanti, sudah siap semuanya. 

"Program Presiden ini sangat luar biasa. Karena manfaatnya bisa sangat membantu pertumbuhan dan kecerdasan para siswa di usia 'Golden Age'-nya saat ini. Saya juga sudah perintahkan seluruh satuan jajaran untuk mendukung penuh program ini," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/298/3190661//wortel-iSyY_large.jpg
Ternyata Ada Waktu Terbaik Makan Wortel agar Nutrisinya Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/298/3188277//pisang-JdVP_large.jpg
Makan Pisang Setiap Hari Ternyata Bantu Jaga Tekanan Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/482/3187256//makanan-R8nD_large.jpg
Kiat Sehat Tanpa Suplemen Mahal dan Diet Ekstrim, Mulai dari 6 Kebiasaan Sepele Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/298/3186836//keju-qGjE_large.jpg
5 Makanan Fermentasi yang Baik untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/298/3185883//stress-cvH5_large.jpg
Lagi Stres? Ini 5 Makanan yang Bisa Meredakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/482/3184180//sayur-jNiA_large.jpg
Makan Sayur Dulu Baru Nasi Ternyata Bisa Kontrol Naiknya Gula Darah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement