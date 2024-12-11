Uji Coba Makan Sehat Bergizi, Pangdam I/BB Tanya Siswa SD: Enak Gak Makanannya?

DELI SERDANG - Kodam I/BB melaksanakan uji coba makan sehat bergizi yang digelar di SDN Jati Sari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada Selasa 10 Desember 2024. Kegiatan ini ditinjau langsung Pangdam I/BB, Mayjen TNI Rio Firdianto bersama Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Wirya Alrahman beserta rombongan.

Kepada beberapa siswa, Pangdam menyempatkan untuk bertanya. "Enak gak makanannya?" Spontan dijawab enak oleh para siswa itu.

Suasana pun jadi tambah akrab. Beberapa siswa malah mengaku belum sarapan dari rumah. "Senang kali dapat makan. Banyak lagi (lauk-nya)," ungkap seorang siswa.

Sebanyak 296 siswa di sekolah ini mendapat paket makan sehat bergizi yang disiapkan Kodam I/BB melalui Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB.

Pangdam menjelaskan, uji coba ini untuk melihat apa kekurangan dari menu yang disediakan, sehingga saat pelaksanaan pada 2 Januari 2025 nanti, sudah siap semuanya.

"Program Presiden ini sangat luar biasa. Karena manfaatnya bisa sangat membantu pertumbuhan dan kecerdasan para siswa di usia 'Golden Age'-nya saat ini. Saya juga sudah perintahkan seluruh satuan jajaran untuk mendukung penuh program ini," pungkasnya.

(Awaludin)