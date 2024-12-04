MNC Peduli Bagikan Makanan Bergizi Ikan Lele di Kampung Ciletuh Girang Bogor

BOGOR - Dalam upaya pencapaian Generasi Emas 2024, MNC Peduli bersama ibu-ibu warga Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mengolah makanan bergizi dengan menu ikan lele. Makanan tersebut dibagikan kepada anak-anak di wilayah kampung tersebut.

Ikan lele yang diberikan ini adalah hasil dari salah satu program pengolahan limbah makanan organik MNC Peduli, dengan menggunakan metode bio-konversi dapat menghasilkan pakan ikan yang diperuntukan melalui budidaya lele.

Hasil panen ikan lele tersebut dapat menjadi suatu kegiatan sosial yang disalurkan untuk program generasi sehat, generasi cerdas anak bangsa melalui penambahan asupan makanan bergizi bagi anak-anak balita maupun ibu hamil diberbagai daerah sebagai bentuk konsistensi dalam pencegahan gizi buruk.

Ketua Posyandu Durian Yati mengatakan olahan ikan lele ini diberikan kepada anak-anak yang ada di kampungnya. Terlihat, anak-anak sangat senang dengan menu tersebut.

"MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa ikan lele untuk anak-anak di RW 4 Kampung Ciletuh Girang khususnya, umumnya untuk Desa Wates Jaya. Diolah dibagiin sama anak-anak," ucap Yati, Rabu (4/12/2024).