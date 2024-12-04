Warga Ciletuh Girang Sambut Antusias Makanan Bergizi dari MNC Peduli

BOGOR - Program pembagian makanan bergizi menu ikan lele dari MNC Peduli terhadap anak-anak di Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendapat disambut baik dan antusias oleh para orangtua.

Seperti yang disampaikan oleh salag satu ibu yakni Nurmah. Sang anak pun terlihat sangat menikmati olahan ikan lele yang dibuat oleh MNC Peduli dan ibu-ibu di sekitar kampung tersebut.

"Dikasih ikan lele dari MNC Peduli, buat makan anak. Suka (anaknya)," kata Nurmah, Rabu (4/12/2024).

Dirinya berharap agar MNC Peduli terus menghadirkan program yang bermanfaat masyarakat terutama Kampung Ciletuh Girang. "Semoga MNC Peduli bisa lebih memperhatikan lagi anak-anak dengan memberi makanan yang bergizi secara gratis," harap Nurmah.

Senada, ibu lainnya Helin Rismahani juga mengaku anaknya sangat suka dengan menu olahan lele yang diberikan oleh MNC Peduli. Program seperti ini baru pertama kali hadir di kampungnya.