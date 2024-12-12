Tidak Tega Ibu Dipukuli, Wanita Ini Rela 22 Tahun Jadi Budak Seks Ayah Kandungnya

EMPAT LAWANG - Sungguh bejat perbuatan yang dilakukan Mulyan (60) warga Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Sumsel lantaran tega merudapaksa anak kandungnya selama 22 tahun.

Hingga akhirnya terbongkar karena sang anak sudah tidak sanggup lagi menahan aksi bejat ayah kandungnya dan melapor ke Polres Empat Lawang, Kamis (12/12/2024).

Kasat Reskrim Polres Empat Lawang AKP Alpian mengatakan, tersangka telah berhasil diamankan, setelah korban S (36) melapor ke pihak Polres Empat Lawang, aksi bejat tersebut dilakukan tersangka secara berulang sejak tahun 2002 hingga kejadian terakhir pada Rabu (16/10/24), pukul 01.00 WIB, yang bertempat di kamar korban.

Menurut pengakuan tersangka, tergoda setiap kali melihat anaknya. Modus yang digunakan adalah ancaman dan kekerasan, baik terhadap korban maupun ibu korban, sehingga korban mematuhi keinginan tersangka.

"Saat melancarkan nafsu bejatnya, tersangka masuk ke dalam kamar S dan memerkosanya. Tersangka selalu mengancam korban dan ibu korban lalu menganiaya mereka," katanya.

Dan mirisnya aksi bejat itu terjadi hingga berulang kali selama 22 tahun, saat itu korban berusia 14 tahun, semenjak dari tahun 2002 sampai dengan kejadian terakhir pada Rabu 16 Oktober 2024. Dan saat ini korban S memiliki 2 orang anak yang dimana satu di antaranya adalah anak dari ayah kandungnya sendiri.

"Korban S yang saat ini berstatus janda yang sudah tidak tahan akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Tersangka akhirnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Empat Lawang di kediamannya," jelasnya.

Dan saat dilakukan interogasi, tersangka mengakui telah melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak kandungnya. Tersangka juga mengaku bernafsu setiap kali melihat anak kandungnya.