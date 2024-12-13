Jelang Musda Golkar Jabar, Sejumlah Nama Mulai Muncul

JAKARTA - Pelaksanaan Musda tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2024 akan segera digelar, artinya pemilihan ketua DPD Partai Golkar Jabar tinggal menghitung hari.

Sejumlah nama pun bermunculan menjelang habisnya masa jabatan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily.

“Pertai Golar itu tidak kekurangan kader-kader terbaik, selalu ada regenerasi untuk menggantikannya,” ujar Wakil Ketua DPD Golkar Jabar, Jaro Ade disela puncak acara HUT Golkar Ke-60 yang berlangsung di SICC Sentul, Kamis (12/12/2024).

Wakil Bupati Bogor terpilih itu mengatakan, sosok untuk menjadi ketua DPD Partai Golkar Jabar itu, harus memiliki pengalaman yang mumpuni, membangun Partai Golkar mulai dari akar rumput.

Calon ketua DPD Golkar Jabar juga bukan hanya sekedar kenal namun memahami betul harapan dan perjuangan DPD tingkat dua kota dan kabupaten, tingkat kecamatan, desa, hingga tingkat RT yang ada di Jawa Barat.

“Dan yang tak kalah penting itu, bagaimana seorang ketua DPD Golkar Jabar itu bisa menyatukan dan bisa menjalankan roda organisasi sesuia visi misi partai,” tutur Jaro Ade.

Jaro Ade pun menyebut salah satu nama yang layak ikut dalam kontestasi calon ketua DPD Partai Golkar Jabar yakni, Ade Ginanjar yang saat ini menjadi anggota DPR RI.

Menurut Jaro Ade, sosok Ade Ginanjar cukup humble dan sangat dikenal oleh elit partai Golkar baik ditingkat provinsi maupun kota dan kabupaten.

“Menurut saya kang Ade Ginanjar cukup layak dan mumpuni untuk maju dalam kontestasi pemilihan ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat," kata tokoh Kabupaten Bogor itu.

Karir politik Ade Ginanjar dalam membesarkan Partai Golkar pun sudah tidak diragukan lagi, Ade Ginanjar terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029.

“Kang Ade Ginanjar telah memainkan peran penting dalam politik Garut dan Jawa Barat. Dengan karir yang dimulai dari tingkat lokal, ia telah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Ketua DPRD Garut, Ketua DPD Partai Golkar Garut, dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Kini, karirnya telah mencapai level nasional sebagai anggota DPR RI,” tutur Jaro Ade.