HOME NEWS NASIONAL

Perindo Punya Ratusan Anggota Legislatif, Tugasnya Jaga dan Perluasan Kemenangan 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |20:08 WIB
Perindo Punya Ratusan Anggota Legislatif, Tugasnya Jaga dan Perluasan Kemenangan 
Partai Perindo punya ratusan anggota legilatif di sejumlah daerah (Foto : Partai perindo)
JAKARTA - CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menilai, ratusan anggota legislatif yang tersebar di sejumlah daerah menjadi kelebihan Partai Perindo. Menurutnya, tugas anggota legislatif partai berlambang rajawali mengepakan sayap itu untuk menjaga kemenangan di dapil hingga memperluas kemenangan.

Hal itu disampaikan Eep dalam acara Konsolidasi Partai Perindo: Memenangkan #PartaiKita dengan Political Marketing yang digelar di Golden Boutique Hotel, Jalan Angkasa 1, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

"Anggota legislatif 381 orang. Itu luar biasa. Memang dibandingkan dengan partai-partai besar, barangkali sangat kecil. Tapi bukan itu poinnya, poinnya adalah dari mulai sekarang tidak harus menunggu menjelang dan mendekat Pemilu 2029," kata Eep.

Ia mengatakan, Partai Perindo telah memiliki unit kerja yamg jelas wilayahnya dengan adanya para anggota legislaif tersebut. Untuk itu, Eep menilai, tugas para Aleg Perindo itu ada dua, yakni menjaga kemenangan di dapil hingga memperluas wilayah kemenangan.

"Kita sudah punya unit kerja yang wilayahnya jelas, didapilnya jelas, didaerahnya jelas. Maka tugas teman-teman Aleg itu ada dua. Satu, memenangkan kembali dapil. Dan yang kedua, menjadi pembuka pintu bagi perluasan kemenangan di dapil-dapil sebelahnya," ujar Eep.

(Angkasa Yudhistira)

      
