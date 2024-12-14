Miris! Orangtua Gendong Anaknya Sebrangi Sungai untuk Sekolah di Bojonegoro

BOJONEGORO - Sebuah video viral di media sosial yang menunjukan orang tua sedang menggendong anaknya menyebrangi sungai untuk berangkat sekolah karena tidak adanya jembatan, di Dusun Ngronan, Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Bojonegoro, Jawa Timur.

Dalam video pendek yang viral di media sosial sejak 3 hari terakhir itu, terlihat dua orang laki-laki menggendong anaknya menerjang arus sungai yang cukup deras, dengan ketinggian air sekitar paha orang dewasa.

Kejadian inipun menuai beragam komentar warganet. Sejumlah warga mempertanyakan pemandangan itu masih terjadi di Kabupaten Bojonegoro.

Namun juga ada yang menyayangkan orang tua yang nekad menerjang arus sungai, karena dinggap membahayakan.

"Semoga kelak menjadi anak yang sukses nggeh, tetap semangat," kata @hanantasmini.

"Pernah kesitu sungguh estetik dusunnya," kata @Morvendobin.

"Sekiranya bahaya mending tidak usah sekolah dulu, nunggu keadaan membaik, sayangi nyawa keluarga, pendidikan sementara bisa di rumah," kata @mukhlisism.

Ada juga warganet yang mengetag ke akun media sosial bupati dan wakil bupati Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono - Nurul Azizah, untuk memperharikan infrastruktur di Desa tersebut.