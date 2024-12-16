Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ribuan Orang Diduga Tewas Akibat Terjangan Topan Chido di Kepulauan Mayotte

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |08:37 WIB
Ribuan Orang Diduga Tewas Akibat Terjangan Topan Chido di Kepulauan Mayotte
Dampak terjangan Topan Chido di Kepulauan Mayotte, Prancis, 15 Desember 2024. (Foto: Gendarmarie Nationale)
A
A
A

PARIS - Ratusan orang dan bahkan mungkin ribuan orang kemungkinan tewas saat Topan Chido, topan terkuat dalam hampir satu abad menghantam kepulauan Mayotte, wilayah Prancis di Samudra Hindia, kata seorang pejabat senior pada Minggu, (15/12/2024).

"Saya kira pasti akan ada beberapa ratus, mungkin kita akan mencapai seribu, bahkan beberapa ribu," kata prefek Francois-Xavier Bieuville di saluran media lokal Mayotte La 1ere.

Ketika ditanya tentang jumlah korban tewas akibat Topan Chido, Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan "akan sulit untuk menghitung semua korban" dan angkanya belum dapat dipastikan saat ini.

Topan Chido menghantam Mayotte pada Sabtu, (14/12/2024) malam dengan kecepatan angin lebih dari 200 km/jam. Terjangan topan merusak perumahan, gedung pemerintahan, dan sebuah rumah sakit.

Peramal cuaca mengatakan bahwa Topan Chido adalah badai terkuat dalam lebih dari 90 tahun yang menghantam kepulauan Mayotte.

Rekaman udara yang dibagikan oleh polisi Prancis menunjukkan reruntuhan ratusan rumah sementara yang berserakan di perbukitan salah satu pulau di Mayotte, yang telah menjadi titik fokus imigrasi ilegal dari Komoro di dekatnya.

Gambar-gambar media lokal menunjukkan seorang ibu mendorong tempat tidur bayi yang baru lahir di sepanjang koridor rumah sakit Mayotte yang banjir. Perahu-perahu polisi yang terbalik tergeletak di pantai sementara pohon-pohon kelapa telah menabrak atap banyak bangunan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/206/3187379//garin_nugroho-jXkH_large.JPG
Pemerintah Prancis Anugerahkan Penghargaan untuk Sutradara Indonesia Garin Nugroho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184495//jet_tempur_rafale-E1vw_large.jpg
Ukraina Akan Terima 100 Jet Tempur Rafale F4 Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088//macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182738//mantan_presiden_prancis_nicolas_sarkozy-Pva2_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182699//kerusakan_akibat_terjangan_topan_fung_wong_di_filipina-aO0v_large.jpg
Topan Super Fung-wong Tewaskan 4 Orang di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182399//ilustrasi-7Hv5_large.jpeg
Topan Super Fung-wong Terjang Filipina Setelah Kalmaegi, 100 Ribu Lebih Penduduk Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement