Daftar Penguasa Negara yang Kabur Saat Konflik

JAKARTA - Konflik dan protes yang terjadi dalam suatu negara sering kali memicu ketidakstabilan yang menekan para pemimpin untuk melarikan diri demi menyelamatkan diri dan mempertahankan keselamatan pribadi mereka. Ketika pemerintah terancam oleh pemberontakan, ketegangan militer, dan kerusuhan, sering kali tidak ada lagi jalan keluar selain menghindari pertanggung jawaban atas kekacauan yang terjadi.

Dalam beberapa minggu terakhir, Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri pada 8 Desember 2014, setelah menghadapi kemerosotan kekuasaannya akibat pemberontakan yang semakin mengancam. Menurut Reuters, ia menghindari deteksi dengan mematikan transponder pesawat dan terbang ke Rusia, meninggalkan Damaskus yang jatuh ke tangan pemberontak.

Sebelum kabur, Assad memberi harapan kepada pejabatnya bahwa bantuan militer Rusia akan datang, namun kenyataannya, Moskow menolak memberikan bantuan militer yang langsung. Sebelum meninggalkan Suriah, Assad berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Rusia dan Iran, tetapi mendapat jawaban negatif dari keduanya. Setelah tidak ada lagi pilihan, ia memutuskan untuk melarikan diri ke Rusia, di mana ia dan keluarganya diberikan suaka politik.

Daftar Penguasa Negara yang Melarikan Diri

1. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina - Meninggalkan Dhaka pada Agustus 2024 di tengah protes besar-besaran mengenai kepemimpinannya yang dianggap otoriter dan penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa - Pergi ke Singapura pada Juli 2022 akibat kerusuhan ekonomi dan protes besar.

3. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani - Melarikan diri ke Uni Emirat Arab pada Agustus 2021 ketika Taliban merebut Kabul.

4. Presiden Sudan Omar al-Bashir - Digulingkan dalam pemberontakan pada April 2019 dan meninggalkan istana presiden sebelum ditangkap.