HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 19 Desember: Berdirinya Universitas Gadjah Mada

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |05:30 WIB
Peristiwa 19 Desember: Berdirinya Universitas Gadjah Mada
Univesitas Gadjah Mada. Foto: Dok Wikipedia.
A
A
A

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 19 Desember, tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah berdirinya Universitas Gadjah Mada. 

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, redaksi telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 19 Desember dari Wikipedia, antara lain: 

1. Berdirinya Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah perguruan tinggi negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. 

UGM berdiri pada tanggal 19 Desember 1949 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit tanggal 16 Desember 1949.

2. Jatuhnya Pesawat Silk Air

Sebuah pesawat milik Silk Air dengan nomor penerbangan MI 185, dari Jakarta menuju Singapura, jatuh di sekitar Palembang. Layanan penerbangan komersial rutin maskapai penerbangan Silk Air 185 dari Bandara Internasional Soekarna-Hatta, Jakarta, Indonesia ke Bandara Changi, Singapura mengalami kecelakaan pada 19 Desember 1997 sekira pukul 16.13 WIB.

Pesawat Boeing 737-300 yang melayani rute ini jatuh di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang yang ada di dalamnya yakni 104 orang yang terdiri dari 97 penumpang dan 7 awak kabin, termasuk pilot Tsu Way Ming dari Singapura dan Kopilot Duncan Ward asal Selandia Baru.
3. Soekarno canangkan Trikora

19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta dalam rangka Pembebasan Irian Barat.

 

