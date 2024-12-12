Peristiwa 12 Desember: Gempa Diikuti Tsunami 36 Meter Terjang Flores, Ribuan Orang Tewas

SETIAP tanggal 12 Desember terjadi berbagai peristiwa penting dan bersejarah yang layak dikenang. Salah satunya tsunami yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berikut rangkuman Okezone dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.org:

1950 - Hari Transmigrasi

Pada tanggal 12 Desember 1950, terjadi pelaksanaan transmigrasi pertama kali, yang kemudian ditetapkan sebagai hari transmigrasi. Pada tahun tersebut, pemerintah mengirimkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa dalam transmigrasi perdana, dengan tujuan awal ke Lampung dan Lubuk Linggau.

1973 - Hari Kelahiran Desy Ratnasari

Desy Ratnasari lahir pada 12 Desember 1973 di Sukabumi, Jawa Barat. Selain dikenal sebagai aktris film dan sinetron, Desy juga memiliki peran sebagai model, bintang iklan, penyanyi, pembawa acara, dan politisi Indonesia. Sejak tahun 2014, Desy terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN).