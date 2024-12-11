Gempa M5,2 Guncang Bengkulu Selatan, Ini Analisa BMKG

JAKARTA - Direktur gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono melaporkan gempa tektonik mengguncang wilayah Bengkulu Selatan, Bengkulu pada Rabu (11/12/2024) sore dengan kekuatan 5,2 magnitudo.

Adapun episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,55° LS ; 102,44° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 53 km arah barat daya Bengkulu Selatan, Bengkulu pada kedalaman 53 km.

Daryono menyebut gempa tersebut berdampak dan dirasakan di daerah Bengkulu Selatan dan Seluma dengan skala intensitas III-IV MMI, daerah Kepahiang dan Pagar Alam dengan skala intensitas III MMI, daerah Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Oku Selatan dengan skala intensitas II-III MMI, dan daerah Muara Enim dengan skala intensitas II MMI.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ucap Daryono.

Daryono menambahkan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia kedalam lempeng Eurasia.