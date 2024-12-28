4 Fakta Aske Mabel Jadi Panglima TPNPB-OPM, Curi Senpi AK hingga Diburu Hidup Atau Mati!

KEPOLISIAN Daerah Polda Papua saat ini masih melakukan pengejaran terhadap Bripda Aske Mabel (23), pelaku pencurian empat pucuk senjata api jenis AK beserta puluhan amunisi milik Polres Yalimo.

Untuk memburu Bripda Aske Mabel, satu pleton Brimob Polda Papua telah dikerahkan untuk diperbantukan ke Polres Yalimo. Berikut sejumlah faktanya:

1. Datangi Polres Modus Charge Handphone

Bripda Aske Mabel mengambil empat pucuk senjata api jenis AK milik Polres Yalimo pada 9 Juni lalu sekitar pukul 04.00 WIT, setelah sebelumnya mengancam anggota yang berjaga di Mapolres Yalimo di Elelim, Papua Pegunungan.

Sebelum melakukan aksinya, Bripda Aske yang berpakaian preman mendatangi Mapolres Yalimo di Elelim dan beralasan menumpang untuk melakukan charge handphone.

Pelaku yang dalam keadaan mabuk membawa rangsel besar dan mendatangi ruangan tempat penyimpanan senjata api serta memasukkan tiga pucuk senjata ke dalam tas rangsel, sedangkan satu pucuk lainnya dipegang.

Saat ditegur anggota polisi yang berjaga saat itu, Bripda Aske langsung mengokang senjatanya hingga anggota jaga tersebut merasa takut dan terancam nyawanya sehingga dia lari menyelamatkan diri.