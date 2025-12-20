Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

7 Eks TPNPB OPM Kodap Sinak Ikrar Setia Kembali ke NKRI

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |20:30 WIB
7 Eks TPNPB OPM Kodap Sinak Ikrar Setia ke NKRI
A
A
A

SINAK - Satuan Tugas (Satgas) Yonif 142/Ksatria Jaya di bawah Komando Operasi Habema TNI berhasil memfasilitasi ikrar setia, tujuh orang mantan anggota Kelompok TPNPB OPM Kodap XXVII/Sinak untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Distrik Sinak, Sabtu (20/12/2025).

Ketujuh mantan anggota TPNPB OPM tersebut sebelumnya diketahui pernah terlibat dalam aksi pembakaran SMA Distrik Sinak serta penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024. Mereka secara resmi menyatakan Ikrar Setia kepada NKRI dalam sebuah acara yang digelar di Pos Sinak BNPB Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya.

Prosesi ikrar setia tersebut disaksikan langsung oleh aparat keamanan (Apkam) serta para tokoh masyarakat Distrik Sinak.

Dalam pernyataan ikrarnya, ketujuh eks anggota TPNPB OPM menyatakan dengan tegas kesetiaan kepada NKRI, menolak segala bentuk gerakan separatis, serta berkomitmen untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di Distrik Sinak.

Salah satu perwakilan eks TPNPB OPM, Tenius Tabuni, menyampaikan bahwa keputusan untuk kembali ke pangkuan NKRI diambil atas kesadaran penuh. Ia menegaskan, bahwa jalan kekerasan dan perpecahan tidak membawa manfaat bagi masyarakat, melainkan hanya menimbulkan penderitaan serta menghambat kemajuan Papua.

 

