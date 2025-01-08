Geger! Mayat Bayi Ditemukan di Muara Sungai, Tangan Kaki Diikat Kain

BANTUL - Warga Dusun Depok, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul digegerkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan di muara Sungai Opak pada Selasa (07/01/2025 pagi. Saat ditemukan, kondisi tangan dan kaki bayi terikat dengan kain kassa.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, mayat bayi tersebut ditemukan pertama kali seorang pemancing sekitar pukul 10.00 WIB.

"Benar, telah ditemukan jenazah bayi di sekitar Muara Sungai Opak tadi sekitar pukul 10.00 WIB," kata Jeffry Selasa (07/01/2025).

Jeffry menjelaskan, awalnya saksi bernama Santosa warga Cimpon, Tirtosari, Kretek sewaktu memancing melihat bayi di pinggir sungai. Setelah itu, saksi menghubungi tetangganya yang kemudian dilaporkan kepada polisi.

"Saksi menghubungi tetangganya, kemudian tetangganya itu menghubungi Polsek Kretek," katanya.