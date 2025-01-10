Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Terjang 3 Desa di Gorontalo, 365 Jiwa Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |00:09 WIB
Banjir Terjang 3 Desa di Gorontalo, 365 Jiwa Terdampak
Banjir di Gorontalo (Foto: BNPB)
JAKARTA - Tiga desa di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo terdampak banjir pada Rabu 8 Januari 2025 pukul 17.00 WITA. Banjir yang melanda menyebabkan sebanyak 129 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 365 jiwa terdampak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango melaporkan tiga desa di dua kecamatan yang terdampak, yakni Desa Bonda Raya dan Libungo di Kecamatan Suwawa Selatan, serta Desa Bilungala di Kecamatan Bone Pantai.

“Tercatat 129 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 365 jiwa terdampak. Terdiri dari 306 jiwa di Desa Bonda Raya, 38 Jiwa di Desa Libungo, dan 21 jiwa di Desa Bilungala,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (9/1/2025).

BPBD Kabupaten Bone Bolango terus melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan pihak pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan korban dan infrastruktur berdampak.

Update per Rabu 8 Januari pukul 18.00 WIB di beberapa titik rumah warga masih terlihat genangan dan air mulai berangsur surut serta warga mulai melakukan pembersihan lumpur dan material yang terbawa arus air.

BNPB mengimbau masyarakat agar selalu waspada akan potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi, menjauhi area berisiko ketika terjadi hujan dengan intensitas dan berlangsung dalam durasi yang lama, serta meningkatkan kesiapsiagaan dengan mempersiapkan tas siaga bencana atau perlengkapan seperti dokumen penting, makanan dan air minum untuk bertahan hidup setidaknya 3 hari.

(Arief Setyadi )

      
