Panglima TNI Dampingi Menhan di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jumat 10 Januari 2025.

Dari keterangan pers yang diterima, Menhan menerima paparan rencana kesiapan pembangunan sarana prasarana fasilitas latihan pertempuran kota (faslat purkota) bagi pasukan TNI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakasad, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Asops dan Aslog Panglima TNI serta Danjen Kopassus.

(Arief Setyadi )