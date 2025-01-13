Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa 6,8 SR Landa Jepang, Warga Diimbau Jangan Memasuki Laut dan Wilayah Pesisir

Awaludin , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |21:02 WIB
Gempa 6,8 SR Landa Jepang, Warga Diimbau Jangan Memasuki Laut dan Wilayah Pesisir
Gempa landa Jepang (foto: cbsnews)
JEPANG - Gempa bumi dengan kekuatan awal 6,8 SR melanda barat daya Jepang, pada Senin (13/1/2025). 

Peringatan tsunami dikeluarkan untuk Prefektur Miyazaki, tempat pusat gempa, di barat daya pulau Kyushu, serta di dekat Prefektur Kochi, tak lama setelah gempa terjadi pada pukul 21:19. waktu setempat.

Survei Geologi AS merevisi perkiraannya turun dari 6,9, dan menambahkan bahwa "tidak ada ancaman tsunami dari gempa ini" di Amerika Serikat. Meski begitu, JMA mengimbau masyarakat untuk menjauhi perairan pantai.

"Tsunami bisa terjadi berulang kali. Mohon jangan memasuki laut atau mendekati wilayah pesisir," kata Badan Meteorologi Jepang melalui media sosial, seperti dilansir dari cbsnews.
 

(Awaludin)

      
