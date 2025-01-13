Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,4 Guncang Jayapura Papua

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |20:43 WIB
Gempa M5,4 Guncang Jayapura Papua
Ilustrasi gempa (Foto : Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,4 mengguncang Jayapura, Papua, Senin (13/1/2025), pukul 19.54 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di Barat Daya Kabupaten Jayapura, Papua pada koordinat 2.70 Lintang Selatan – 139.68 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 27 km. 

Info Gempa Mag:5.4, 13-Jan-25 19:54:38 WIB, Lok:2.70 LS,139.68 BT (81 km BaratDaya KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:27 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

