Miris! 1 Keluarga di Grobogan Alami Depresi, Kerap Amuk Tetangga

GROBOGAN - Petugas Sosial Perwakilan Kemensos dan Dinsos Kabupaten Grobogan, membawa satu keluarga yang alami depresi di Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Senin (13/1/2025).

Langkah ini dilakukan lantaran mereka sering mengamuk dan merusak rumah tetangga, baik itu atap hingga kaca jendela.

Bahkan, dikabarkan tetangga lain terpaksa harus pindah lantaran tidak kuat akan kelakuan satu keluarga tersebut.

"Ada dua rumah tetabgga yang kena lemparan batu (rusak-red). Satu rumah malah sudah kosong ditinggal pemilik karena satu keluarga mas Slamet alami gangguan (psikologis-ted)," jelas Agus warga Jumo (37).

Hal tersebut dibenarkan oleh Suciatun Nafiah petugas TKSK Kemensos perwakilan Kecamatan Kedungjati. Menurut data yang masuk, rumah Slamet ini dihuni tiga orang bersama kedua orangtuanya. Namun, karena konsidi psikologis atau mengalami ganguan kejiwaan, membuat dirinya sering mengamuk. Termasuk melakukan pelemparan batu ke atap maupun pagar, pintu atau jendela.

"Jadi satu keluarga itu mengalami gangguan psikis. Tapi sebenarnya mengamuk lantaran ada yang menggoda (meledek.red). Tapi untuk antisipasi ada gangguan ke tetangga lain, kita bawa satu keluarga depresi ini periksa ke RS bersama dinas sosial," Jelas Suciatun.