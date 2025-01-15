Kronologi Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, 1.000 Penegak Hukum Dikerahkan

SEOUL - Badan anti korupsi Korea Selatan pada Rabu, (15/1/2025) mengumumkan telah menahan presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol. Penangkapan dilakukan di kompleks kepresidenan dimana Yoon telah bertahan dari beberapa upaya penangkapan sebelumnya.

Dilaporkan media, beberapa SUV hitam yang dilengkapi dengan sirene terlihat meninggalkan kompleks kepresidenan pada Rabu pagi.

Beberapa saat sebelumnya, ratusan petugas penegak hukum telah memasuki kediaman resmi Yoon di Seoul untuk melaksanakan surat penangkapan baru terhadap sang presiden.

Libatkan 1.000 Petugas

Penegak hukum mengirimkan 1.000 petugas ke kompleks kepresidenan dalam upaya penangkapan terbaru ini. Berbeda dengan upaya sebelumnya, kali ini petugas tidak menerima perlawanan dari petugas keamanan presiden dan tidak ada bentrokan yang dilaporkan terjadi.

Pihak badan anti korupsi dilaporkan bernegosiasi dengan pengacara Yoon, yang mengatakan sang presiden siap untuk hadir kantor badan anti rasuah itu untuk menjalani pemeriksaan. Namun, belum diketahui apakah badan tersebut setuju untuk mengizinkan Yoon datang sendiri atau lebih memilih menangkapnya dan langsung membawanya untuk diperiksa.