Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologi Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, 1.000 Penegak Hukum Dikerahkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |10:36 WIB
Kronologi Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, 1.000 Penegak Hukum Dikerahkan
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (foto: dok ist)
A
A
A

SEOUL - Badan anti korupsi Korea Selatan pada Rabu, (15/1/2025) mengumumkan telah menahan presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol. Penangkapan dilakukan di kompleks kepresidenan dimana Yoon telah bertahan dari beberapa upaya penangkapan sebelumnya. 

Dilaporkan media, beberapa SUV hitam yang dilengkapi dengan sirene terlihat meninggalkan kompleks kepresidenan pada Rabu pagi. 

Beberapa saat sebelumnya, ratusan petugas penegak hukum telah memasuki kediaman resmi Yoon di Seoul untuk melaksanakan surat penangkapan baru terhadap sang presiden. 

Libatkan 1.000 Petugas

Penegak hukum mengirimkan 1.000 petugas ke kompleks kepresidenan dalam upaya penangkapan terbaru ini. Berbeda dengan upaya sebelumnya, kali ini petugas tidak menerima perlawanan dari petugas keamanan presiden dan tidak ada bentrokan yang dilaporkan terjadi. 

Pihak badan anti korupsi dilaporkan bernegosiasi dengan pengacara Yoon, yang mengatakan sang presiden siap untuk hadir kantor badan anti rasuah itu untuk menjalani pemeriksaan. Namun, belum diketahui apakah badan tersebut setuju untuk mengizinkan Yoon datang sendiri atau lebih memilih menangkapnya dan langsung membawanya untuk diperiksa. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/298/3177261//viral-Gl7r_large.jpg
Viral! Pria Korea Selatan Ini Jual Cilok Pakai Sepeda Keliling Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173426//jet-J9e5_large.jpg
Wakasau Pimpin Inspeksi Pengadaan 6 Jet Tempur T-50i, 2 Unit Tiba di Indonesia November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/612/3170784//devano-2LoN_large.jpg
Devano Pamer Foto Bareng Lisa BLACKPINK, Netizen: Ini Asli Bukan Editan AI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/205/3166388//kdance-nqbD_large.JPG
Lewat K-Dance, Pemerintah Korsel Ingin Bangun Sinergi Budaya dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/1/3165934//menbud_fadli_zon_pertemuan_bilateral_ke_korea_selatan-gUnA_large.jpeg
Gelar Pertemuan dengan Republik Korea, Menbud Bangun Jejaring Budaya Lewat House of Indonesiana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/57/3165871//ilustrasi-i5hx_large.jpg
Korsel Sahkan RUU Larang Ponsel di Ruang Kelas Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement