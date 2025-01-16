Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Sore Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur kembali meletus sore hari ini, pada Kamis 16 Januari 2025 pukul 16.52 WITA. Dilaporkan tinggi kolom abu vulkanik teramati 1500 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Kamis, 16 Januari 2025, pukul 16:52 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1500 m di atas puncak (± 3084 m di atas permukaan laut)," tulis laporan PVMBG yang diterima, Kamis (16/1/2025).

PVMBG melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut dan timur. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Diketahui, Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 Km dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki dan sektoral Barat Daya - Timur Laut sejauh 6 Km.

PVMBG pun meminta masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.