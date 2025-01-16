Gunung Ibu Kembali Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik 1.500 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu vulkanik 1.500 meter di atas puncak. Letusan teramati pada Kamis (16/1/2025), pukul 15.44 waktu setempat atau WIT.

"Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Kamis, 16 Januari 2025, pukul 15:44 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1500 m di atas puncak (± 2825 m di atas permukaan laut)," ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ibu Rivaldi Hasan dalam keterangan resminya, Kamis (16/1/2025).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 98 detik.

Saat ini otoritas kegunungapian atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menetapkan status aktivitas vulkanik pada level IV atau ‘awas’. Status ini telah berlaku sejak 15 Januari 2025.

Dengan adanya status ini, PVMBG merekomendasikan tidak adanya aktivitas masyarakat, termasuk pendakian, di dalam radius 5 km dan perluasan sektoral berjarak 6 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

"Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata)," imbaunya.



