Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu Erupsi Dahsyat Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik 4.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |07:10 WIB
Gunung Ibu Erupsi Dahsyat Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik 4.000 Meter
Gunung Api Ibu erupsi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ibu yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, mengalami erupsi dahsyat pagi ini dengan tinggi kolom abu vulkanik 4.000 meter di atas puncak. Letusan teramati pada Rabu (15/1/2025), pukul 07.11 waktu setempat atau WIT. Kejadian ini berlangsung sekitar 2 menit 11 detik. 

"Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Rabu, 15 Januari 2025, pukul 07:11 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 4000 m di atas puncak (± 5325 m di atas permukaan laut)," ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ibu, M. Richard Chaniago dalam keterangan resminya, Rabu (15/1/2025).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 131 detik.

Hingga kini, otoritas kegunungapian atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih menetapkan status aktivitas vulkanik pada level III atau ‘siaga’. Status ini telah berlaku sejak 21 Juni 2024 lalu. 

Dengan adanya status ini, PVMBG merekomendasikan tidak adanya aktivitas masyarakat, termasuk pendakian, di dalam radius 4 km dan sektoral 5,5 km dari arah bukaan kawah, yaitu di bagian utara kawah aktif Gunung Ibu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175544//gunung-Nsbl_large.jpg
Breaking News! Gunung Ibu Meletus Hebat, Muntahkan Abu Vulkanik 2.000 Meter di Atas Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159//gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330//gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/525/3144407//aktivitas_vulkanik_kawah_ratu_naik-mikB_large.jpg
Aktivitas Vulkanik Kawah Ratu Naik, Pengelola Tangkuban Parahu Klaim Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143771//gunung_ibu-Xt4n_large.jpg
Gunung Ibu Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/340/3138524//gunung_dukono_erupsi-hP96_large.jpg
Gunung Dukono Meletus Luncurkan Abu Vulkanik 1.300 Meter, Warga Dilarang Mendekat Radius 4 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement