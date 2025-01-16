Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,9 Guncang Timur Laut Sumbawa

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |21:36 WIB
Gempa M4,9 Guncang Timur Laut Sumbawa
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah timur laut Sumbawa, Kamis (16/1/2025). Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,9.

Melalui laman resminya, BMKG menyebutkan bahwa gempa tersebut terjadi pada pukul 20.17 WIB. Kedalaman gempa 11 Kilometer.

Sementara koordinat gempa berada pada titik 7.70 LS-117.48 BT. Pusat gempa berada di laut 88 Km timur laut Sumbawa.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," imbau BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.
 

