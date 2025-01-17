Pangdam VI/Mulawarman Tinjau Program Makanan Bergizi Gratis dan Kesiapsiagaan Satuan di Perbatasan RI-Malaysia

NUNUKAN – Panglima Kodam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (14/01/25).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat pengamanan perbatasan serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rombongan Pangdam VI/Mulawarman tiba di Bandara Nunukan pukul 13.07 WITA. Penyambutan berlangsung hangat dengan prosesi adat Tepung Tawar yang dipimpin langsung oleh Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, serta dihadiri unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat.

Usai prosesi penyambutan, Pangdam beserta rombongan menuju SMPN 1 Nunukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para siswa. Kehadiran Pangdam diharapkan menjadi motivasi bagi para siswa dan pihak sekolah dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya, Pangdam melanjutkan kunjungan ke Markas Kodim 0911/Nunukan. Dalam arahannya kepada prajurit, Pangdam menekankan pentingnya peran penjaga perbatasan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Tugas tersebut tidak hanya menjaga wilayah secara fisik, tetapi juga membangun hubungan harmonis dengan masyarakat guna memperkuat pertahanan sosial.

Pangdam juga mengingatkan prajurit agar menghindari pelanggaran dan menjaga integritas demi mewujudkan wilayah perbatasan yang aman dan sejahtera.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke Markas Komando Taktis Satgas Pamtas RI-Malaysia di Nunukan. Pangdam meninjau langsung kesiapsiagaan prajurit di pos perbatasan dan memberikan arahan untuk meningkatkan pengawasan dalam upaya mencegah peredaran narkoba serta potensi ancaman lainnya di wilayah perbatasan.