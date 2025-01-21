Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Gus Irsyad hingga Achmad Ghufron Sirodj

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |11:59 WIB
DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Gus Irsyad hingga Achmad Ghufron Sirodj
DPR Lantik Sespri Ketum PBNU Achmad Ghufron Sirodj dari Fraksi PKB/Antara
A
A
A

JAKARTA - DPR RI melantik anggota pergantian paruh waktu (PAW) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rapat paripurna Selasa (21/1/2025) pagi. Setidaknya ada tiga anggota PAW dari Fraksi PKB.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertindak sebagai pimpinan rapat menjelaskan, pelantikan anggota PAW didasari atas Keppres RI Nomor 156/P tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang peresmian PWW anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

"Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan anggota PAW sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR," kata Puan.

Adapun ketiga anggota PAW dari Fraksi PKB sebagai berikut:

1. Anisah Syakur menggantikan Faisol Riza

2. Muhammad Hilman Mufidi menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf

3. Muhammad Khozin menggantikan Achmad Ghufron Sirodj

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097232/pbnu-jbGy_large.jpg
Sespri Ketum PBNU Sebut Pernyataan Kubu Cak Imin Bukan Substansi Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096685/pkb-UnNX_large.jpg
Gugatan Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak PN Jakpus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/337/3085102/pkb-TH1r_large.jpg
Babak Baru Perseteruan 2 Anggota DPR dari PKB Lawan Cak Imin di PN Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/337/3081134/pbnu-WHfO_large.jpg
Muktamar Luar Biasa NU Akan Digelar di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/337/3069753/abuya-YaPM_large.jpg
Pesan Menyejukan Ulama Kharismatik Abuya Muhtadi ke Tim Presidium MLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/337/3068905/pkb-39Gw_large.jpg
Bawaslu Minta KPU Lantik Gufron Siradj dan Irsyad Yusuf, Begini Reaksi PKB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement