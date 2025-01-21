DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Gus Irsyad hingga Achmad Ghufron Sirodj

JAKARTA - DPR RI melantik anggota pergantian paruh waktu (PAW) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rapat paripurna Selasa (21/1/2025) pagi. Setidaknya ada tiga anggota PAW dari Fraksi PKB.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertindak sebagai pimpinan rapat menjelaskan, pelantikan anggota PAW didasari atas Keppres RI Nomor 156/P tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang peresmian PWW anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

"Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan anggota PAW sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR," kata Puan.

Adapun ketiga anggota PAW dari Fraksi PKB sebagai berikut:

1. Anisah Syakur menggantikan Faisol Riza

2. Muhammad Hilman Mufidi menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf

3. Muhammad Khozin menggantikan Achmad Ghufron Sirodj