Kapolri Tegaskan Penanaman 1 Juta Hektare Jagung Berdampak Positif Jangka Panjang untuk Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmen institusi Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional pada kegiatan Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektare yang digelar di Subang, Jawa Barat, hari ini Selasa (21/1/2025). Program ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Sigit menegaskan bahwa Polri diberi tanggung jawab untuk mengawal dan melaksanakan target penanaman jagung di lahan satu juta hektare dalam kurun waktu satu tahun. Penanaman ini sendiri bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

“Saat ini, kami memasuki kuartal pertama dengan target menanam lebih dari 300 ribu hektare. Kami optimis target satu juta hektare dapat tercapai pada akhir tahun ini,” kata Sigit.

Sigit juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan di berbagai daerah, seperti di Jawa Timur, di mana produksi jagung untuk benih menunjukkan hasil yang luar biasa, mencapai 18-20 ton per hektare, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 5 ton per hektare. Hal ini menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok tani.