Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Langsung Tahan Tersangka Kasus Impor Gula HAT di Rutan Salemba 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |19:13 WIB
Kejagung Langsung Tahan Tersangka Kasus Impor Gula HAT di Rutan Salemba 
Tersangka Kasus Impor Gula HAT Langsung Ditahan di Rutan Salemba (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung menjebloskan, tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula pada Kementerian Perdagangan 2015-2016 yakni Direktur PT DSI, berinisial HAT ke Rutan Salemba Cabang Kejagung, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025). Yang bersangkutan akan ditahan selama 20 hari kedepan.

"Hari ini yang bersangkutan ditahan di Rutan (Salemba) Cabang kejaksaan agung untuk 20 hari ke depan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan di kantornya.

Adapun tersangka ditangkap di wilayah Pangkalanbuun, Kalimantan Tengah (Kalteng). Setelah itu, HAT diterbangkan dari Surabaya ke Jakarta hari ini.

Harli menyampaikan, jika sebelumnya saat masih berstatus saksi, kejagung telah memanggil untuk mengusut dugaan korupsi importasi gula. Namun HAT tak memenuhi panggilan tersebut.

"Mengapa dilakukan penangkapan? Karena beberapa waktu lalu bahwa yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut untuk diperiksa sebagai saksi, namun tidak mengindahkan panggilan penyidik," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi importasi gula yang menyeret eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Sembilan tersangka tersebut merupakan pihak swasta. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179465//silfester_matutina-tMIY_large.jpg
Di Mana Silfester Matutina? Kejagung Klaim Jaksa Eksekutor Masih Cari Keberadaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444//kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179427//sandra_dewi-GOC1_large.jpg
Sandra Dewi Keberatan Asetnya Disita Kejagung, LAPI: Relakan Saja, Nanti Jadi Bumerang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179084//menkeu_purbaya-N1iF_large.jpg
Bea Cukai Digeledah Kejagung, Purbaya: Biar Aja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178376//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-Tb9S_large.jpg
Surya Darmadi Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Kejagung Angkat Bicara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178367//presiden_prabowo_subianto-b0nG_large.jpg
Prabowo Tak Pandang Bulu Berantas Korupsi di Tahun Pertama Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement