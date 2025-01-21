Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Tragis! Mahasiswa Ditemukan Meninggal Tergantung di Pintu Kamarnya

Bugma , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |19:56 WIB
Tragis! Mahasiswa Ditemukan Meninggal Tergantung di Pintu Kamarnya
Mahasiswa ditemukan meninggal tergantung di pintu kamarnya (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

GOWA - Seorang mahasiswa ditemukan meninggal dalam kondisi tergantung di pintu kamar rumahnya, di Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (21/1/2025). Adik korban yang mengetahui kakaknya sudah tidak bernyawa di dalam kamar langsung berteriak histeris.

Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi tewasnya korban berinisial AA (23), di pintu kamar rumahnya, di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Adik korban yang tiba di lokasi pun langsung histeris. Pihak keluarga pun tidak menyangka korban yang sebelumnya meminta dibuatkan kopi oleh saudaranya akan ditemukan tergantung.

Polisi mengamankan seutas tali yang digunakan untuk gantung diri sebagai barang bukti.

Dugaan bunuh diri pertama kali diketahui saudara korban yang hendak masuk rumah. Saat berada di dalam rumah saudaranya langsung berteriak minta tolong karena melihat korban dalam kondisi tergantung.

"Petugas Inafis dan Polsek Somba Opu yang melakukan olah TKP, hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban," ujar Kanit Reskrim Somba Opu, Iptu Ruswanda.

Usai dilakukan olah TKP, keluarga langsung membawa jasad korban ke kampung halamannya, di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gantung diri Mahasiswa Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184206//mayat_tersangkut_di_sungai_ciliwung-jx3i_large.jpg
Geger! Warga Cililitan Temukan Mayat Pria Tersangkut di Sungai Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929//mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875//hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183694//mahasiswa-sxqB_large.jpg
Mahasiswa UGM Ciptakan Kemasan Ramah Lingkungan, Bahannya dari Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182864//ilustrasi-saVv_large.jpg
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732//mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement