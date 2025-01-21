Tragis! Mahasiswa Ditemukan Meninggal Tergantung di Pintu Kamarnya

GOWA - Seorang mahasiswa ditemukan meninggal dalam kondisi tergantung di pintu kamar rumahnya, di Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (21/1/2025). Adik korban yang mengetahui kakaknya sudah tidak bernyawa di dalam kamar langsung berteriak histeris.

Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi tewasnya korban berinisial AA (23), di pintu kamar rumahnya, di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Adik korban yang tiba di lokasi pun langsung histeris. Pihak keluarga pun tidak menyangka korban yang sebelumnya meminta dibuatkan kopi oleh saudaranya akan ditemukan tergantung.

Polisi mengamankan seutas tali yang digunakan untuk gantung diri sebagai barang bukti.

Dugaan bunuh diri pertama kali diketahui saudara korban yang hendak masuk rumah. Saat berada di dalam rumah saudaranya langsung berteriak minta tolong karena melihat korban dalam kondisi tergantung.

"Petugas Inafis dan Polsek Somba Opu yang melakukan olah TKP, hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban," ujar Kanit Reskrim Somba Opu, Iptu Ruswanda.

Usai dilakukan olah TKP, keluarga langsung membawa jasad korban ke kampung halamannya, di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

(Angkasa Yudhistira)