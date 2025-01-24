Prajurit Wing Komando II Kopasgat Latihan Terjun Payung di Lanud Sultan Hasanuddin

MAKASSAR - Lanud Sultan Hasanuddin mendukung pelaksanaan latihan Terjun Penyegaran (Jungar) Prajurit Wing Komando II Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), dengan Droping Zone di Runway 13-31 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (23/1/2025).

Penerjunan prajurit Kopasgat menggunakan Pesawat Herkules C-130 Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin dengan Captain Pilot Kolonel Pnb Ari Susiono, S.E., yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi (Kadisops) dan Copilot Lettu Pnb I.G.A Khrisna, S. Tr (Han), Lettu Pnb Satria Nindita, S. Tr (Han) serta Navigator Lettu Nav Sulthan Zaky, S. Tr (Han).

Terjun penyegaran diikuti 126 peterjun dengan rincian 93 peterjun statik dan 33 peterjun free fall. Para peterjun melaksanakan Jungar dari ketinggian 1200 feet untuk terjun statik dan dilanjutkan dengan terjun free fall dari ketinggian 8.000 feet yang dibagi menjadi tiga sortie penerbangan.

Usai melaksanakan peninjauan Jungar, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M. Han., menyampaikan bahwa Lanud Sultan Hasanuddin akan selalu mendukung pelaksanaan Jungar prajurit Kopasgat dalam meningkatan kemampuan tempurnya. “Dalam mendukung Jungar ini Lanud menyiapkan pesawat Hercules C-130 dari Skadron Udara 33 yang memiliki kemampuan optimal untuk mendukung berbagai misi operasi penerjunan, baik untuk terjun taktis maupun Free Fall,” ungkapnya.

Keberhasilan pelaksanaan latihan Jungar menunjukkan komitmen Lanud Sultan Hasanuddin dalam mendukung berbagai kegiatan latihan dan operasi TNI, sekaligus menjaga kesiapan operasional Alutsista yang dimiliki. (Pen Hnd)



(Khafid Mardiyansyah)