INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Kronologi Belasan Siswa SMPN 7 Mojokerto Terseret Ombak Pantai Drini, 3 Tewas 1 Hilang

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 28 Januari 2025 |15:59 WIB
Kronologi Belasan Siswa SMPN 7 Mojokerto Terseret Ombak Pantai Drini, 3 Tewas 1 Hilang
Ilustrasi tenggelam (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

GUNUNGKIDUL – Tragedi memilukan terjadi di Pantai Drini, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul, pada Selasa (28/1/2025). Belasan siswa SMPN 7 Mojokerto terseret ombak saat bermain air di pantai. 

Dari 13 siswa yang menjadi korban, 3 orang ditemukan tewas, 9 lainnya selamat, sementara 1 siswa masih dalam pencarian. Kapolsek Tanjungsari, AKP Agus Fitriyanto, mengungkapkan bahwa insiden ini bermula dari kegiatan outing class yang diikuti puluhan siswa SMPN 7 Mojokerto. Rombongan tiba di Pantai Drini menggunakan bus pariwisata sekitar pukul 05.30 WIB. 

"Sesampainya di pantai, para siswa, baik laki-laki maupun perempuan, langsung bermain air tanpa mengindahkan imbauan petugas SAR yang berjaga," ujar dia. 

Pantai Drini memang landai dan berpasir putih sehingga membuat pengunjung terlena. Namun, mereka melewati batas aman dan masuk ke jalur perahu yang lebih dalam.

1. Dihantam Gelombang Besar

Sekitar pukul 07.00 WIB, gelombang besar menghantam kawasan pantai. Para siswa yang sedang bermain air menjadi panik, beberapa berlari ke tepi, namun 13 siswa terseret ombak ke tengah laut.

Petugas SAR Rescue Istimewa Wilayah II Pantai Baron segera bertindak dan berhasil mengevakuasi 9 siswa ke daratan dengan cara berenang. Namun, kondisi mereka menurun dan langsung dilarikan ke RSUD Saptosari untuk mendapatkan perawatan.

"Sayangnya, 3 siswa lainnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, sementara 1 siswa masih hilang hingga saat ini," ujar Agus.

 

