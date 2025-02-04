Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gempa M3,6 Guncang Bantul Yogyakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |13:53 WIB
Gempa M3,6 Guncang Bantul Yogyakarta
Breaking News! Gempa M3,6 Guncang Bantul Yogyakarta
JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,6 mengguncang Bantul, DI Yogyakarta, pukul 13.22 WIB, Selasa (4/2/2025). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di laut. 

Sedangkan, pusat gempa berada di 40 km Barat Daya Bantul Yogyakarta pada kedalaman 10 Kilometer di lokasi 8.26 Lintang Selatan dan 110.28 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.6, 04-Feb-2025 13:22:39 WIB, Lok:8.26LS, 110.28BT (40 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedalaman:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa Yogyakarta

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fahmi Firdaus )

      
