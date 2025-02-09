Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kecelakaan Bus Penumpang Tewaskan 41 Orang, Petugas Temukan 18 Tengkorak Manusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |12:40 WIB
Kecelakaan Bus Penumpang Tewaskan 41 Orang, Petugas Temukan 18 Tengkorak Manusia
Ilustrasi.
A
A
A

MEXICO CITY - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah bus di Meksiko selatan, yang terjadi pada Sabtu, (8/2/2025) dini hari, menewaskan 41 orang, kata pemerintah negara bagian Tabasco dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa pekerjaan evakuasi masih berlangsung.

Foto-foto yang beredar di media menunjukkan bus terbakar habis setelah dilalap api setelah tabrakan, hanya menyisakan kerangka logam yang tersisa.

18 Tengkorak Ditemukan

"Sejauh ini, hanya 18 tengkorak yang telah ditemukan, tetapi masih banyak lagi yang hilang," kata sumber keamanan Tabasco yang tidak mau disebutkan namanya, sebagaimana dilansir Reuters. Dia menambahkan bahwa pekerjaan pemulihan terus berlanjut.

Operator bus Tours Acosta mengatakan "sangat menyesal atas apa yang terjadi," dalam sebuah posting di Facebook, seraya menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan apakah bus tersebut melaju dalam batas kecepatan.

Bus, yang membawa 48 orang, bertabrakan dengan sebuah truk, mengakibatkan kematian 38 penumpang dan dua pengemudi, kata otoritas setempat, seraya menambahkan bahwa pengemudi truk juga tewas.

(Rahman Asmardika)

      
