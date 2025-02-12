Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penusuk Kondektur Bus saat Antre BBM di Bandarlampung Ditangkap!

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |18:04 WIB
Penusuk Kondektur Bus saat Antre BBM di Bandarlampung Ditangkap!
Pelaku penusukan di Bandarlampung ditangkap (Foto: Tangkapan layar medsos)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Pelaku penganiayaan terhadap sopir dan kondektur bus Damri di sebuah SPBU Jalan ZA Pagar Alam, Rajabasa, Bandarlampung berhasil diamankan. Pelaku bernama Juriansyah (56), warga Desa Negara Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari membenarkan pelaku telah diamankan. "Kami telah melakukan pengecekan langsung ke Polresta Bandarlampung, dan benar bahwa peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam ini terjadi. Pelaku sudah kami amankan dan saat ini dalam proses penyidikan lebih lanjut," ujar Yuni, Rabu (12/2/2025) siang.

Yuni menyebutkan, selain pelaku, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa rekaman video kejadian, sementara senjata tajam yang digunakan pelaku masih dalam proses pencarian. "Barang bukti berupa rekaman video kejadian sudah kami amankan. Sementara untuk senjata tajam yang digunakan, masih dalam daftar pencarian barang (DPB)," ujarnya.

Yuni menjelaskan, saat ini pelaku telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Bandarlampung. "Saat ini, pelaku menjalani pemeriksaan insentif di Polresta Bandarlampung. Penyidik akan terus mendalami motif dan kronologi kejadian secara detail," ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung viral Penusukan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780/penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161402/pembunuhan-e6Jy_large.jpg
Heboh! Siswa Kelas 4 SD Tikam Pria hingga Tewas, Leher Korban Ditusuk Pakai Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159008/viral-bG5Z_large.jpg
Kronologi Anggota TNI Ditusuk Secara Membabi Buta di Tempat Hiburan Malam, Nih Tampang Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147512/penembakan-Jd8f_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Polisi Tembak Pembunuh Pria di Pelelangan Ikan Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement