Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Belajar dari Medsos, Pria di Ciamis Rakit Senpi Revolver

Acep Muslim , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |09:14 WIB
Belajar dari Medsos, Pria di Ciamis Rakit Senpi Revolver
Kapolres Ciamis AKBP Akmal (foto: Okezone)
A
A
A

CIAMIS - Satuan Reserse Kriminal  Polres Ciamis, Jawa Barat, menangkap seorang warga yang terbukti merakit dan menjual senjata api  secara online. Senjata api jenis revolver yang  dirakit tersangka dijual seharga Rp2 juta.

Tersangka Bernama Pani atau Upeh (33), warga Desa Karang Paninggal, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Ini, diamankan jajaran Satreskrim Polres  Ciamis karena terbukti merakit senjata api jenis pistol revolver yang dijualnya secara online.

Kapolres Ciamis, AKBP Akmal mengatakan, awalnya tersangka membuat senjata mainan jenis dolpis yang terbuat dari bahan plastik di chanel salah satu media sosial.

“Namun akhirnya banyak permintaan calon pelanggan untuk diupgrade menjadi senjata api yang di dalamnya memakai bahan baja untuk pipa peluru,” kata Akmal, Kamis (13/2/2025).

Dari pengakuan tersangka, kemampuannya merakit senjata api ini belajar secara otodidak dari media sosial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184390//internet-EYz7_large.jpg
Cloudflare Gangguan, Sejumlah Situs hingga Medsos Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184044//medsos-YBk8_large.jpg
Deretan Medsos yang Dilarang di Australia untuk Remaja, Indonesia Berharap Bisa Tiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183872//medsos-7TUh_large.jpg
Daftar Medsos yang Diblokir untuk Remaja di Bawah 16 Tahun di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/624/3183806//ibu_anak-FCQ3_large.jpg
Australia Negara Pertama di Dunia yang Larang Remaja Miliki Akun Medsos, Bikin Iri Netizen +62 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182818//menkomdigi-0E1x_large.jpg
Rentan Terpapar Konten Negatif, Menkomdigi Serius Lindungi Anak di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181817//media_sosial-GiFM_large.jpg
Flexing Ibadah di Medsos, Hati-Hati Sum'ah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement