Heboh Perjalanan Kereta Api Diadang Warga di Batubara, Ini Kata KAI

MEDAN - Perjalanan Kereta Api (KA) Datuk Blambangan relasi Lalang-Tebing Tinggi, diadang ratusan warga KM 15+400 petak Jalan Lalang-Tanjung Gading, Desa Lalang, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Jumat (28/2/2025).

Warga menghadang perjalanan kereta dengan cara membakar ban bekas dan kayu di tengah-tengah rel kereta. Aksi pengadangan itu pun viral setelah video rekaman aksi pengadangan itu diunggah oleh sejumlah akun media sosial Instagram.

Di video yang beredar disebutkan bahwa aksi pengadangan itu dilakukan karena warga meminta agar PT KAI sebagai operator kereta api untuk membangun palang pintu perlintasan di sekitar lingkungan mereka.

Diketahui, perlintasan kereta api di sekitar lokasi pengadangan, cukup dekat dengan rumah warga. Akses jalan menuju perumahan warga memang juga kerap harus melintas jalur kereta api yang tidak seluruhnya berpalang pintu. PT KAI Divre I Sumatra Utara menyayangkan kejadian pengadangan tersebut.