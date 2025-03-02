Gempa M4,6 Guncang Bantul Akibat Aktivitas Sesar Aktif Dasar Samudra

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan magnitudo (M) 4,6 mengguncang wilayah Bantul, DI Yogyakarta, Hari Minggu, 2 Maret 2025 pukul 12.00.42 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4,4. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8.29° LS; 110.32° BT tepatnya di laut pada jarak 43 km arah Barat Daya Bantul, DIY dengan kedalaman 22 Km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di dasar samudera,” ungkap Kepala Stageof Sleman, Ardhianto Septiadhi dalam keterangan resminya, Minggu (2/3/2025).

Guncangan gempabumi ini dirasakan di daerah Bantul, GunungKidul, Purworejo, Trenggalek, Pacitan III MMI (Getaran dirasakan seperti truk yang melintas). Yogyakarta, Tulungagung II MMI (Getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

Hingga hari Minggu, 02 Maret 2025 pukul 12.15 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 (dua) kali gempabumi susulan (aftershock).

Ardhianto mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yg membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali kedalam rumah,” imbaunya.

(Angkasa Yudhistira)