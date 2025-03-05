Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Banjir Melanda, Jembatan Noyo di Nias Barat Putus Terbawa Arus Sungai

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |11:30 WIB
Banjir Melanda, Jembatan Noyo di Nias Barat Putus Terbawa Arus Sungai
Jembatan Noyo terbawa arus banjir
NIAS BARAT - Banjir melanda Kepulauan Nias, Sumatera Utara pada Rabu (5/3/2025) pagi, setelah curah hujan mengguyur dengan intensitas tinggi. Beberapa fasilitas umum terganggu hingga akses vital masyakarat lumpuh total. Jembatan Noyo di Nias Barat putus diterjang banjir.

Saat ini, kondisi jembatan Noyo di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, setengah bangunannya terbawa arus sungai yang deras. Meluapnya sungai ini masih terus berlangsung.

"Jembatan sungai Noyo di Desa Tuwuna putus diterjang banjir. Aktivitas kami lumpuh total," ungkap salah seorang warga, Ozi Zai, Rabu (5/3/2025).

Jembatan Noyo ini merupakan akses yang dilalui masyarakat yang menghubungkan Kabupaten Nias Barat menuju Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli. 

"Tidak ada korban," katanya.

